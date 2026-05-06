¿Cómo estará el clima hoy? Revise el pronóstico por ciudades en Bolivia

El pronóstico anticipa jornadas cálidas en los Valles y el Oriente boliviano, con temperaturas que podrían alcanzar hasta los 37°C en Tarija. En Cobija no se descartan tormentas eléctricas durante el día.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

06/05/2026 7:22

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 6 de mayo tormentas eléctricas en algunas regiones del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente del país tendrá una jornada con nubes y sin probabilidad de lluvias.

La Paz tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 5°C y 23°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno, con una mínima de -2°C y máxima de 17°C.

Oruro tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 0°C y 22°C.

Potosí presentará un cielo nuboso y temperaturas que oscilarán entre 0°C y 23°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y baja probabilidad de lluvias.

Cochabamba tendrá una jornada poco nubosa y temperaturas entre 11°C y 36°C.

Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 11°C y 26°C.

Tarija tendrá un día poco nuboso y temperaturas que irán de los 9°C a los 37°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias.

Santa Cruz tendrá una jornada poco nubosa y temperaturas entre 23°C y 32°C.

Trinidad prevé una jornada nubosa y una mínima de 23°C y una máxima de 32°C sin probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá una jornada con tormentas eléctricas y con temperaturas entre 22°C y 34°C y poca probabilidad de lluvias.

