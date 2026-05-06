Ministro Oviedo destituye al jefe de inteligencia por no reportar caja fuerte de Marset

El Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, en el marco de su interpelación realizada por la Asamblea Legislativa Plurinacional reveló que el jefe de Inteligencia de la Policía Boliviana fue destituido por no informar sobre una caja fuerte hallada durante el operativo de captura de Sebastián Marset. Según Oviedo, durante el operativo se encontraron dos cajas fuertes en el domicilio de Marset, una de las cuales estaba vacía, mientras que la otra contenía objetos que no fueron reportados por el jefe de Inteligencia.

“Esa caja nunca fue reportada a los mandos de la Policía ni al Ministerio Público”, señaló Oviedo, explicando que este hecho fue investigado y resultó en la destitución del funcionario. Además, el ministro subrayó que la sanción fue aplicada de acuerdo con el protocolo correspondiente, y el exjefe de Inteligencia será puesto a disposición de la justicia.

Oviedo también mencionó la existencia de otras dos cajas fuertes que se encontraban en un inmueble separado, y que fueron abiertas con la presencia de peritos, notarios públicos y medios de comunicación.

Desarticulación de una red de narcotráfico

El ministro destacó que la captura de Marset forma parte de un esfuerzo mayor para desarticular la red de narcotráfico más grande descubierta en Bolivia

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