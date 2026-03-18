Intervienen propiedad con piscina y cancha en pesquisa por red de Marset

En el marco de las investigaciones por el caso del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, efectivos de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), junto a la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados (Dircabi) y el Ministerio Público, ejecutaron un nuevo allanamiento en una casa quinta ubicada camino al municipio de Porongo.

De acuerdo con el informe oficial, el operativo se realizó con la presencia de una notaría de fe pública para garantizar la transparencia del procedimiento. Las autoridades señalaron que el inmueble cuenta con amplios ambientes, incluyendo cancha de fútbol, piscina y otros lujos, características similares a otras propiedades intervenidas en esta investigación.

“Se encuentra en el interior personal de la Felcn, así como también Dircabi y el Ministerio Público, para dar transparencia a todo el trabajo que se está realizando”, indicaron desde la fuerza antidrogas, remarcando que el proceso aún se encuentra en etapa investigativa y que no se adelantarán criterios sobre la propiedad del inmueble.

Esta casa quinta ya habría sido intervenida en el año 2023 dentro del mismo caso. Sin embargo, hasta el momento no se han confirmado los nombres de los propietarios ni su posible vinculación directa con la red investigada.

Las autoridades también informaron que los operativos continuarán en otros inmuebles presuntamente relacionados con Marset, con el objetivo de recolectar indicios que permitan esclarecer la estructura de la organización criminal y el movimiento de bienes vinculados al narcotráfico.

Pese al allanamiento realizado la noche anterior, en el lugar no se evidenció precintado oficial, mientras continúan las labores de verificación y recolección de pruebas. Se prevé que en las próximas horas se brinde mayor información sobre los resultados de estos procedimientos.

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