Experto advierte pérdida de evidencia tras supuesto saqueo en casas de Marset

La investigación del caso Marset enfrenta un nuevo revés tras las denuncias de robo y pérdida de bienes de valor en los inmuebles intervenidos. El analista Jorge Santistevan señaló que existe un "vacío" de seguridad desde que se precintan los bienes hasta que un juez dispone la custodia oficial de Dircabi.

Según el experto, es poco probable que particulares o la propia organización criminal se arriesgaran a regresar a las escenas para extraer objetos.

"Aquí lo que ha habido es un acto de negligencia y saqueo, y ese saqueo tiene responsables", afirmó Santistevan al cuestionar el rol de los custodios temporales.

La crítica apunta directamente a la cadena de custodia, sugiriendo que efectivos policiales o encargados de la seguridad permitieron la vulneración de los precintos. El analista subrayó que es imposible que extraños ingresen a un sitio judicializado sin enfrentar consecuencias legales inmediatas.

El botín desaparecido no solo incluye bienes materiales, sino elementos críticos para el avance de la justicia boliviana. Se reporta la pérdida de joyas, importantes sumas de dinero en efectivo y documentos que estaban bajo resguardo estatal, según el analista.

Sin embargo, el daño más severo radica en la supresión de pruebas que podrían involucrar a más personas en la red del narcotraficante uruguayo. Santistevan advirtió sobre la desaparición de "evidencias a través de películas, USB y grabaciones", lo cual calificó como el hecho más grave de este incidente.

Finalmente, el especialista instó a la comisión de fiscales y al juez de la causa a determinar quiénes contaminaron la intervención. Los responsables del resguardo deben ser investigados de forma paralela para esclarecer este acto delictivo que frena el proceso judicial.

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