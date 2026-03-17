¿Quiénes componen el equipo de abogados de Sebastián Marset?

Un equipo de defensa internacional

El abogado Santiago Moratorio presentó formalmente al equipo encargado de la defensa técnica, destacando al uruguayo Rodrigo da Silva, quien posee 26 años de trayectoria. A este grupo se suma el especialista penalista Michael Padula y, en suelo estadounidense, el abogado Jim Rossi para asistir al imputado.

Moratorio calificó el operativo boliviano como un evento "raro, por no decir ilegal", denunciando que se vulneró la presunción de inocencia de su cliente.

Según el jurista, la salida del país no cumplió con las normas internacionales: “Hubo un atropello de la normativa, no se respetó el debido proceso”, sentenció.

El defensor enfatizó que la entrega de Marset a las autoridades norteamericanas fue, en realidad, una “expulsión exprés” diseñada para agilizar su salida de Sudamérica. Pese a estas críticas, el proceso sigue su curso formal en el tribunal del distrito de Virginia.

Próximos pasos judiciales

En su primera comparecencia el pasado lunes, el acusado optó por no acogerse al derecho al silencio y respondió a los cuestionamientos iniciales. Se espera que la tensión legal aumente el próximo viernes 20, fecha programada para su segunda declaración ante el juez.

Fuente: Montevideo Portal.

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