Defensa de Marset denuncia expulsión ilegal y vulneración de derechos

El abogado del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, Santiago Moratorio, denunció que su defendido fue objeto de una “expulsión exprés e ilegal” desde Bolivia hacia Estados Unidos, asegurando que el procedimiento no respetó las garantías legales ni el debido proceso.

En declaraciones a la prensa, Moratorio afirmó que Marset no fue extraditado, sino expulsado del país en un operativo que calificó como “llamativo, raro e ilegal”. Según explicó, el traslado se realizó en cuestión de horas, ya que el sospechoso fue detenido aproximadamente a las 03:00 de la madrugada y para las 09:00 ya se encontraba fuera del territorio boliviano.

El jurista sostuvo que este procedimiento habría vulnerado el artículo 37 de la Ley Migratoria boliviana, que establece un plazo mínimo de 15 días hábiles para que un extranjero pueda ejercer su derecho a la defensa antes de ser expulsado.

“¿Qué tipo de defensa o derecho a recurrir pudo haber tenido nuestro defendido en ese horario?”, cuestionó en una entrevista a ABC Paraguay.

Asimismo, la defensa indicó que también se habría incumplido el artículo 180 del Código Penal, referido al derecho a impugnar resoluciones.

Durante la misma comparecencia, Moratorio presentó al equipo jurídico que asumirá la defensa de Marset en Estados Unidos. El grupo está conformado por Rodrigo da Silva, abogado penal con amplia trayectoria en ese país; Michael Padula, exfiscal federal con experiencia en Miami y Washington; y Jean Rossy, quien ya acompaña al acusado en Virginia.

Respecto al proceso en territorio estadounidense, el abogado aclaró que la reciente audiencia fue de carácter preliminar y duró apenas unos minutos. En ese acto, Marset solo confirmó que se encuentra en proceso de conformar su defensa legal, sin emitir declaraciones.

“En ningún momento nuestro defendido hizo ninguna declaración”, enfatizó Moratorio, desmintiendo versiones sobre supuestas confesiones.

Actualmente, Marset permanece detenido en el distrito de Alexandria, en el estado de Virginia, bajo custodia de autoridades federales. Su próxima audiencia está prevista para el viernes 20 de marzo, donde se espera que su equipo legal esté plenamente acreditado para enfrentar las acusaciones por presunta conspiración para el lavado de dinero.

Fuente: ABC Paraguay.

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