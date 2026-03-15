Hallan sustancias controladas en otra vivienda vinculada a Sebastián Marset

El operativo se realizó este domingo en el barrio 15 de Julio tras una denuncia vecinal; en el inmueble se encontraron sustancias controladas.

La Policía Boliviana continúa desplegando operativos en Santa Cruz, en el marco de las investigaciones relacionadas con la red del narcotraficante Sebastián Marset. Durante la mañana de este domingo, efectivos policiales realizaron un allanamiento en un domicilio ubicado en el barrio 15 de Julio, luego de recibir una denuncia por parte de vecinos del sector.

Según la información preliminar, en el interior del inmueble los uniformados encontraron droga y otras sustancias controladas, las cuales fueron secuestradas para su análisis dentro del proceso investigativo.

El operativo generó un importante movimiento policial en la zona, mientras los agentes procedían a la revisión del lugar y al levantamiento de evidencias. Las autoridades también buscan determinar si esta vivienda tendría alguna relación con Sebastián Marset o con personas vinculadas a su organización en Bolivia.

Las investigaciones continúan y no se descarta la realización de nuevos allanamientos y operativos en distintos puntos de Santa Cruz, con el objetivo de establecer posibles nexos y desarticular estructuras relacionadas con el narcotráfico.

Se prevé que en las próximas horas las autoridades brinden mayores detalles sobre este procedimiento y sus resultados.

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