El fiscal general de Paraguay, Emiliano Rolón Fernández, afirmó que Estados Unidos tiene prioridad en el proceso contra Sebastián Marset, debido a que ya existe una acusación formal en ese país por delitos vinculados al narcotráfico.

La autoridad, en contacto con el diario paraguayo ABC, señaló que, aunque Paraguay mantiene investigaciones abiertas dentro del denominado caso A Ultranza, el avance de estas dependerá en gran medida de la cooperación internacional.

Rolón explicó que el Ministerio Público paraguayo cuenta con expedientes en curso y otras líneas investigativas en desarrollo, aunque reconoció que el intercambio de información será clave para fortalecer los procesos.

“Sabemos que la prioridad la tiene Estados Unidos, pero también es nuestro deber impulsar el exhorto de extradición”, sostuvo.

En esa línea, indicó que la información proveniente del exterior permitirá robustecer las investigaciones iniciadas en Paraguay en torno a Marset.

El fiscal general dejó entrever que una de las líneas de investigación podría estar relacionada con el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, un caso que generó repercusión internacional.

“Todos los hilos de la investigación están instalados. Es un escenario nuevo y desde ese marco vamos a examinar los cursos de la investigación”, afirmó.

Respecto a la reciente captura de Marset, Rolón señaló que el operativo se desarrolló de manera rápida y derivó en su traslado a territorio estadounidense.

“Los acontecimientos surgieron muy repentinamente; tácticamente se lo detuvo y se dio lugar a la expulsión. Nosotros recibimos la información de que fue enviado a Estados Unidos”, indicó.

Actualmente, el presunto narcotraficante enfrenta cargos en ese país, donde se prevé el desarrollo de audiencias judiciales.

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