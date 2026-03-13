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Avión que transporta a Marset hace escala en Perú

El avión que traslada al uruguayo aterrizó a las 12:47 en el aeropuerto Jorge Chávez para una escala técnica. Agentes federales de Estados Unidos escoltan personalmente a Marset, quien es requerido por narcotráfico y lavado de dinero.

Red Uno de Bolivia

13/03/2026 12:50

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Pasadas las 12:47 de este viernes, el avión que traslada al presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset hacia Estados Unidos realizó una escala técnica en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en la ciudad de Lima, antes de continuar su ruta hacia territorio estadounidense.

De acuerdo con la información preliminar, la aeronave permanece bajo custodia de agentes de la Administración para el Control de Drogas, quienes acompañan el traslado del presunto narcotraficante requerido por la justicia de ese país.

Tras la escala en la capital peruana, el vuelo continuará su recorrido hacia Estados Unidos, donde Marset deberá enfrentar los procesos judiciales abiertos en su contra por presuntos vínculos con el narcotráfico internacional y lavado de dinero.

La detención del ciudadano uruguayo se produjo este viernes en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, luego de un amplio operativo policial ejecutado por las autoridades bolivianas.

 

 

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