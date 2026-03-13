Sigue en tiempo real el rumbo del avión que traslada a Marset

Tras la captura del presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, se difundió una imagen en la que se observa al sindicado rodeado de agentes policiales. En la fotografía también aparece de fondo un avión Beechcraft Super King Air 350, aeronave que habría sido utilizada para su traslado.

Según el sitio de seguimiento de vuelos FlightAware, la aeronave que transporta a Marset partió desde el Aeropuerto Internacional Viru Viru con destino desconocido.

Mientras tanto en la sede de Gobierno se tiene previsto que el ministro de Gobierno, Marco Oviedo, brinde una conferencia de prensa a las 11:00 para informar sobre los detalles del operativo que permitió la captura del presunto narcotraficante.

De acuerdo con el registro de vuelo de la aeronave, partió esta madruga del aeropuerto Jorge Chávez (Lima) y aterrizó en Viru Viru después de las 8:00. El último mes, la aeronave ha realizado vuelos entre Colombia y Perú.

A las 10:49 el avión que transporta Marset abandonaba suelo boliviano y entraba a territorio peruano. Preliminarmente se sabe que la aeronave repostará en el aeropuerto Jorge Chávez.

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