Implementación de torres de vigilancia y patrullaje permanente reducen la delincuencia en mercados de Cochabamba

Los índices delincuenciales en las zonas comerciales y mercados del municipio de Cercado han registrado una disminución considerable durante las últimas semanas. Así lo informó el Cnel. Gerson Lafuente Claros, comandante de la Estación Policial Integral (EPI) Número 6, quien atribuyó este logro a una serie de estrategias operativas de control y prevención.

De acuerdo con la autoridad policial, el factor clave para alcanzar este resultado ha sido el despliegue logístico y humano en los puntos de mayor afluencia comercial.

"La Estación Policial número 6 viene trabajando permanentemente los 7 días de la semana. Se han implementado 12 torres en los diferentes sectores o accesos a los diferentes mercados que tenemos en lo que es Cercado. Y con la presencia policial a las 24 horas del día, es que se ha visto que ha disminuido lo que es el tema delincuencial", detalló el Cnel. Lafuente.

Trabajo conjunto con los vecinos y fomento a la denuncia

Además de la vigilancia física mediante las 12 torres instaladas y los patrullajes continuos, la Policía Boliviana está apostando por la educación ciudadana y la coordinación directa con las Organizaciones Territoriales de Base (OTBs). El objetivo es romper la cadena de impunidad mediante la cultura de la denuncia formal.

Al respecto, el jefe policial enfatizó la importancia de que las víctimas colaboren activamente con el proceso legal una vez que el sospechoso es capturado:

Capacitaciones: Se está instruyendo a los vecinos de las OTBs sobre cómo actuar ante un hecho delictivo.

Aprehensión inmediata: Los antisociales sorprendidos en flagrancia son capturados al instante.

Acción legal: Tanto el denunciante como el presunto delincuente deben trasladarse a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para que el caso sea derivado a las autoridades jurisdiccionales competentes.

"Tienen que ser trasladados a la Felcc (...) para que la autoridad jurisdiccional disponga de lo que en ley corresponda ante aquellos delincuentes que vienen apropiándose de lo ajeno", concluyó el jefe policial, instando a la población a no dejar los casos en la impunidad.

Mira la programación en Red Uno Play