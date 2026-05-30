Piden pena máxima para venezolano acusado del asesinato de Ronaldiño en Los Negros

La defensa de Ronaldiño Rojas Choque exigió públicamente la pena máxima para el ciudadano venezolano acusado de asesinar al joven deportista en la localidad de Los Negros. La solicitud se da después de confirmarse la aprehensión del sospechoso extranjero, quien permanecía prófugo desde la noche del crimen.

Pruebas e imputación formal

El equipo legal que representa a los seres queridos de la víctima fatal ya prepara la estrategia para lograr la sanción penal más drástica contemplada en la legislación.

"Hay indicios, están las pruebas contundentes de que ha cometido el hecho; vamos a esperar la imputación del venezolano que hoy fue aprehendido para pedir la sentencia máxima", afirmó el abogado de la defensa de la víctima.

Las acciones judiciales se trasladarán de inmediato a los estrados correspondientes para definir la situación jurídica del procesado y de sus posibles colaboradores. El jurista de la familia detalló que asistirán formalmente a la audiencia cautelar del hermano del imputado en la zona de Santa Rita y se apersonarán ante el Ministerio Público.

Investigación abierta por presuntos cómplices

Las autoridades policiales y de la Fiscalía General del Estado continúan recabando elementos que permitan esclarecer si el autor material contó con apoyo para ejecutar el ataque armado.

"Estamos en la etapa investigativa, no se descarta que otras personas estén involucradas", advirtió el abogado defensor respecto al alcance del caso.

Mientras el proceso legal avanza con la captura del supuesto homicida, la familia del exfutbolista de Royal Pari mantiene su vigilia y su pedido de justicia estricta. Los allegados esperan que la detención formal del ciudadano extranjero sea el primer paso para esclarecer de forma definitiva el asesinato.

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