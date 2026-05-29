Guarayos: Denuncian nuevo avasallamiento en el predio Santa Rita y alertan sobre afectación en la siembra de soya

La Hacienda Santa Rita, ubicada en la Zona de Guarayos en Santa Cruz, enfrenta un nuevo escenario de conflicto tras registrarse el quinto avasallamiento violento en contra de sus predios en un periodo de apenas dos años, según lo que indica Melisa Barba. Afirma también que en esta ocasión, los encapuchados ingresaron durante la madrugada presuntamente desde la propiedad vecina Santagro para amenazar a los operarios y obligar la paralización de la maquinaria que preparaba el suelo para la campaña de Invierno 2026.

Un historial de violencia y desprotección jurídica

Este predio genera granos industriales y empleos formales desde 1996, contando además con un proceso de saneamiento que quedó prácticamente concluido y paralizado de forma institucional desde el año 2005. Sin embargo, la historia reciente del terreno refleja una escalada delictiva alarmante que incluye secuestros, robo de insumos, quema de vehículos motorizados e incluso ataques armados directos contra los propietarios.

Según Barba, la actual incursión frena en seco la planificación agrícola y pone en peligro inmediato la siembra de 4.000 hectáreas de soya destinadas de forma directa al abastecimiento del mercado nacional. Asimismo, los invasores mantienen bajo constante amenaza cincuenta hectáreas de trigo que ya se encuentran sembradas, afectando severamente las inversiones económicas de la presente gestión.

El llamado urgente ante una crisis de seguridad

Los afectados exigen la intervención inmediata de las autoridades llamadas por ley para frenar de manera definitiva lo que consideran un atentado directo hacia la propiedad privada formal.

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