[VIDEO] Así llegó el capo del PCC a Brasil tras ser capturado y expulsado de Bolivia

Bajo un fuerte resguardo policial y en medio de un operativo de máxima seguridad, así llegó a Brasil Gerson Palermo, considerado uno de los principales jefes de la organización criminal Primer Comando Capital (PCC), luego de ser capturado y expulsado de Bolivia.

Las imágenes difundidas por la Policía Federal de Brasil muestran el traslado del acusado bajo estricta custodia. Sin embargo, ninguna fotografía revela el rostro de Palermo debido a restricciones establecidas por la justicia brasileña.

La entrega del extraditado se realizó en el aeropuerto internacional Viru Viru de Santa Cruz, donde autoridades bolivianas pusieron al detenido a disposición de agentes brasileños, cerrando así una persecución internacional que se extendió durante varios años.

Palermo fue capturado en la localidad de Cotoca, a 22 kilómetros de Santa Cruz, durante un operativo conjunto ejecutado por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), Interpol y la Policía Federal de Brasil. Según las investigaciones, el acusado permanecía oculto en territorio boliviano utilizando una identidad falsa y sin levantar sospechas entre los vecinos de la zona donde residía.

La captura se produjo sin incidentes luego de que agentes de la Felcn irrumpieran en la vivienda donde se escondía. Posteriormente, Palermo fue trasladado hasta oficinas de Interpol en Santa Cruz, donde permaneció bajo estricta vigilancia hasta concretarse su expulsión.

El comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, David Gómez, explicó que la salida obligatoria del ciudadano brasileño se coordinó con autoridades de Migración debido a la gravedad de los delitos que enfrenta en su país.

Gerson Palermo figuró durante años entre los principales líderes del PCC, considerada una de las organizaciones criminales más poderosas de Brasil y vinculada al narcotráfico internacional, asesinatos, secuestros y crimen organizado. Las condenas acumuladas en su contra alcanzan casi 126 años de prisión.

Entre los casos más notorios atribuidos a Palermo figura el secuestro de un avión comercial de la extinta aerolínea Vasp, ocurrido en el año 2000. De acuerdo con las autoridades brasileñas, la tripulación fue obligada a cambiar la ruta de vuelo para ejecutar el robo de un cargamento de dinero del Banco do Brasil, con un botín de 5,5 millones de reales. Por ese hecho recibió una condena superior a 66 años.

Además, en 2017 fue identificado como uno de los líderes de una red internacional de narcotráfico desarticulada durante la denominada Operación All In, organización que trasladaba cocaína desde Bolivia hacia Brasil mediante avionetas y camiones. Por estos delitos sumó otros 59 años de condena.

El ahora extraditado también contaba con una notificación roja de Interpol y permanecía prófugo desde abril de 2020, cuando obtuvo un beneficio de habeas corpus para cumplir arresto domiciliario. Apenas cinco horas después de abandonar la cárcel de máxima seguridad de Campo Grande, en Mato Grosso do Sul, rompió el dispositivo electrónico de control y desapareció.

El viceministro boliviano de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, destacó que la captura fue posible gracias a “la cooperación real, el intercambio de información y la decisión operativa” entre ambos países.

Las fotografías difundidas muestran el momento en que agentes del Grupo de Inteligencia y Operaciones Especiales (GIOE) Oriente de la Felcn escoltan a Palermo hasta la aeronave que finalmente lo trasladó de regreso a Brasil.

Mira la programación en Red Uno Play