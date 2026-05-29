¿Quiénes podrían beneficiarse con la nueva instrucción del TSJ sobre la detención preventiva?

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una nueva instrucción dirigida a jueces penales de todo el país para reducir el uso excesivo de la detención preventiva y revisar casos en los que esa medida se haya extendido más allá de plazos razonables.

La disposición fue aprobada este jueves 28 de mayo por la Sala Plena y busca enfrentar dos problemas centrales del sistema penitenciario boliviano: el hacinamiento en las cárceles y las prolongadas detenciones sin sentencia.

¿Qué cambia con esta decisión?

La instrucción establece que los jueces deberán aplicar la detención preventiva únicamente de forma excepcional y con mayor control jurídico.

Eso significa que antes de enviar a una persona a prisión preventiva, las autoridades deberán evaluar con más rigor si realmente existe riesgo de fuga, obstaculización del proceso o peligro para la sociedad.

El TSJ recordó que esta medida debe respetar principios de:

Necesidad

Proporcionalidad

Racionalidad

Excepcionalidad

Subsidiariedad

Temporalidad

En otras palabras, la cárcel preventiva no debería convertirse en una regla automática mientras avanza un proceso penal.

¿Quiénes podrían beneficiarse?

La medida podría beneficiar principalmente a personas que:

Llevan largos periodos detenidas sin sentencia

Tienen detenciones preventivas con plazos vencidos

Ya no representan riesgos procesales

Pueden enfrentar su proceso bajo medidas menos restrictivas

Por ejemplo, algunos acusados podrían pasar de una detención preventiva a:

Arresto domiciliario

Presentación periódica ante autoridades

Fianzas

Restricciones de salida

Vigilancia mediante sistemas tecnológicos de control judicial

Revisión inmediata de casos

El documento también instruye revisar de oficio las detenciones preventivas que ya no tengan justificación legal o que hayan superado tiempos razonables.

Esto implica que jueces deberán analizar nuevamente ciertos casos para determinar si corresponde mantener a la persona en prisión o modificar la medida cautelar.

Además, el TSJ pidió priorizar herramientas tecnológicas como el sistema ROMA–ARGO para realizar controles judiciales sin necesidad de recurrir automáticamente al encarcelamiento.

¿La medida significa liberación automática?

No. La disposición no implica que todas las personas con detención preventiva serán liberadas automáticamente.

Cada caso deberá ser evaluado individualmente por las autoridades judiciales, tomando en cuenta:

La gravedad del delito

Los riesgos procesales

Los antecedentes

Las condiciones específicas del acusado

Sin embargo, la instrucción sí busca evitar que existan personas privadas de libertad durante años sin sentencia o bajo medidas preventivas desproporcionadas.

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