"Está oculto en el Chapare, no duerme bien": Paz revela esquema de protección de Evo Morales

El presidente Rodrigo Paz aseguró en una entrevista con el canal argentino A24 que el expresidente Evo Morales “está oculto en el Chapare” y que será alcanzado por la justicia, en el marco de una orden de aprehensión vigente por un caso de trata de personas.

El mandatario sostuvo que Morales se encuentra en esa región del trópico de Cochabamba, donde se desplaza con apoyo de equipos de seguridad e información que lo movilizan constantemente. Sin embargo, advirtió que esa protección no sería permanente.

“Está oculto en el Chapare, no duerme bien, tiene una serie de equipos de respaldo e información que lo mueven de un lado a otro, pero en cualquier momento ese equipo fallará y no podrá escaparse a la justicia”, señaló.

En ese contexto, Paz también se refirió a un reciente apagón registrado en la zona del Chapare, el cual generó preocupación en el entorno del exmandatario. Afirmó que este tipo de situaciones reflejan la presión judicial en curso y sostuvo que Morales sabe que deberá enfrentar a la justicia.

El jefe de Estado remarcó además que el Gobierno no ejecuta directamente las órdenes de aprehensión, aunque insistió en la necesidad de evitar episodios de violencia en el país.

“Lo que no quiero yo en lo personal, porque no me corresponde ejecutar esas órdenes, es que en Bolivia no haya un muerto más por su culpa”, afirmó.

Paz también acusó al exmandatario de haber impulsado conflictos en el pasado y vinculó parte de las movilizaciones sociales recientes con estructuras relacionadas con el Chapare, asegurando que el país atraviesa un escenario de tensión política y social.

Las declaraciones se producen en medio de bloqueos de carreteras protagonizados por seguidores de Evo Morales, la Central Obrera Boliviana (COB) y sectores campesinos en distintas regiones del país, en el contexto de la controversia por su situación judicial.

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