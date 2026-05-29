Después de seis años de ausencia, el silbato del Expreso Oriental volverá a escucharse este viernes en Santa Cruz por los rieles que conectan a la ciudad de Santa Cruz con la fronteriza Puerto Quijarro.

El histórico tren, que durante décadas unió pueblos, familias y sueños entre la capital cruceña y la frontera con Brasil, retomará su recorrido hacia Puerto Quijarro, devolviendo vida y esperanza a las poblaciones de la Chiquitania y el Pantanal boliviano.

La reactivación del tren fue anunciada por Ferroviaria Oriental (FO), que pondrá nuevamente en marcha uno de los trayectos más emblemáticos del oriente boliviano. Para muchas familias, el regreso del Expreso Oriental representa más que un medio de transporte: significa reencuentro con una historia marcada por viajes, comercio, integración y recuerdos.

El Expreso Oriental tendrá capacidad para 189 pasajeros y estará conformado por una locomotora, dos coches clase pullman, un coche clase económica y un furgón de equipaje.

En su recorrido atravesará diferentes poblaciones del departamento, realizando paradas en Cotoca, Pailas, Pailón, Cañada Larga, Tres Cruces, Pozo del Tigre, Quimome, Piococa, San José, Taperas, Chochís, Roboré, Aguas Calientes, El Carmen RT, Yacuses y Puerto Quijarro, entre otras estaciones.

El viaje inaugural se realizará esta mañana a las 10:00 y contará con la participación de autoridades nacionales, departamentales y municipales, además de representantes de sectores sociales de las regiones de la Chiquitania y el Pantanal.

En esta nueva etapa, el tren operará con una frecuencia semanal: partirá desde Santa Cruz cada viernes a las 13:00 y retornará desde Puerto Quijarro los domingos a la misma hora.

Los pasajes tendrán un costo desde Bs 60 en clase económica y hasta Bs 90 en clase Pullman.

El regreso del Expreso Oriental también devuelve movimiento económico y conexión a comunidades que durante años vieron apagarse el paso del tren. Hoy, sus rieles vuelven a encender la esperanza de integración en el oriente boliviano.

Mira la programación en Red Uno Play