Esta es la condición que pide la COB y Túpac Katari para el diálogo

La senadora de APB SUMATE, Claudia Mallón, informó que los sectores movilizados, la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Tupac Katari, condicionan su participación en la mesa de diálogo instalada en La Paz al retiro de denuncias legales por parte del Ministerio Público y otros actores.

“Ellos exigen que se deje sin efecto la orden de aprehensión en contra de su principal dirigente Mario Argollo, pero también de aquellos que están aprendidos”, señaló Mallón.

Cuarto Intermedio

Según la senadora, la ausencia de los dirigentes de la COB y Tupac Katari ha llevado a que la mesa de negociación ingrese en cuarto intermedio sin hora ni fecha definida. Sin embargo, las organizaciones hicieron conocer su pliego petitorio y sus condiciones para retomar el diálogo de manera efectiva y confiable.

Mallón indicó que también se ha solicitado la participación del Ministerio Público como señal de transparencia y compromiso con las organizaciones, para que todos los procesos legales sean clarificados y las partes tengan confianza en el encuentro.

“Si el Ejecutivo cumple y el Ministerio Público se sienta en la mesa de diálogo, por supuesto las organizaciones sociales tendrán que dar una señal abierta de que ese diálogo va en serio y realizar una pausa humanitaria que es la plegaria y el clamor de los choferes y de los ciudadanos de la ciudad de La Paz”, explicó.

La legisladora enfatizó que esta condición busca garantizar que los bloqueos se levanten, que los ciudadanos tengan acceso a alimentos, oxígeno y servicios básicos, y que el proceso de diálogo se realice con respeto, transparencia y efectividad. La Mesa de Negociación se mantiene a la espera de que las condiciones planteadas por las organizaciones sean atendidas antes de su reinicio.

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