Anuncian nuevo Corredor Humanitario hacía en norte Paceño

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció la activación de un nuevo corredor humanitario por el norte del departamento de La Paz que permitirá el ingreso de alimentos y otros insumos esenciales hacia la ciudad de La Paz.

Según explicó, el corredor evitará la carretera tradicional La Paz–Oruro, recorriendo la ruta por San Julián, donde se espera que los bloqueos sean levantados para garantizar el tránsito expedito de camiones y transporte de insumos.

“Había un pequeño bloqueo en Puente de Armas, pero estamos levantando todo eso para que lleguen los alimentos. Ya estamos trabajando con eso y esperamos el desbloqueo en San Julián para habilitar el corredor norte”, indicó Zamora.

El ministro detalló que ayer se reunieron con dirigentes y autoridades del municipio de San Julián para coordinar la ruta y asegurar que los alimentos e insumos lleguen a las poblaciones afectadas. Se espera que el desbloqueo se concrete durante las próximas horas.

Tercer Corredor Humanitario

Zamora recordó que esta no es la primera vez que el gobierno implementa corredores humanitarios en La Paz. En ocasiones anteriores, la primera y segunda tentativa tuvieron problemas: la primera fue bloqueada nuevamente a pocas horas de ser habilitada y la segunda no tuvo éxito en asegurar el tránsito continuo de alimentos.

Con este nuevo corredor, el gobierno busca garantizar la distribución segura y constante de insumos hacia la ciudad y zonas periféricas, evitando que la población sufra desabastecimiento ante los bloqueos que afectan al departamento.

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