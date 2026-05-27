Transporte pesado descarta sumarse al paro indefinido en La Paz y El Alto

El dirigente del transporte pesado, Domingo Ramos, confirmó que su sector no se sumará al paro indefinido impulsado por otros grupos de transporte en La Paz y El Alto, asegurando que detener las operaciones perjudicaría gravemente a los trabajadores y generaría sanciones económicas considerables.

“No podemos sumarnos porque queremos trabajar”, afirmó Ramos, destacando que un solo día de paro podría afectar a cientos de transportistas debido a las multas aplicadas por incumplimientos en entregas, que oscilan entre $us 8.000 y $us 10.000 por contenedor.

Ramos explicó que el transporte pesado debe consensuar con las autoridades la manera de cumplir con sus obligaciones, y aseguró que el sector no defiende intereses de ningún partido político.

“Más que todo estamos pidiendo que el Estado boliviano, mediante el ASPI, nos pueda dar una prórroga o mecanismos para recuperar porque tenemos deudas en los bancos”, señaló.

Unidades detenidas

El dirigente también advirtió que 3.500 transportistas sufren dificultades adicionales, como mala alimentación, exposición a las inclemencias del tiempo y problemas financieros, lo que hace que la suspensión de labores sea insostenible para el sector.

En conclusión, el transporte pesado continuará operando normalmente, priorizando la entrega de carga y buscando el respaldo del Estado para proteger a los trabajadores frente a las sanciones y los compromisos financieros existentes.

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