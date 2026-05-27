TEMAS DE HOY:
PUBLICIDAD
Comunidad

Transporte pesado descarta sumarse al paro indefinido en La Paz y El Alto

Dirigente del sector, indicó que las operaciones deben continuar para evitar multas y proteger los ingresos de los transportistas.

Red Uno de Bolivia

27/05/2026 19:28

Agregar Reduno en
Foto: Camiones de carga pesada en carretera
La Paz

Escuchar esta nota

El dirigente del transporte pesado, Domingo Ramos, confirmó que su sector no se sumará al paro indefinido impulsado por otros grupos de transporte en La Paz y El Alto, asegurando que detener las operaciones perjudicaría gravemente a los trabajadores y generaría sanciones económicas considerables.

“No podemos sumarnos porque queremos trabajar”, afirmó Ramos, destacando que un solo día de paro podría afectar a cientos de transportistas debido a las multas aplicadas por incumplimientos en entregas, que oscilan entre $us 8.000 y $us 10.000 por contenedor.

Ramos explicó que el transporte pesado debe consensuar con las autoridades la manera de cumplir con sus obligaciones, y aseguró que el sector no defiende intereses de ningún partido político.

“Más que todo estamos pidiendo que el Estado boliviano, mediante el ASPI, nos pueda dar una prórroga o mecanismos para recuperar porque tenemos deudas en los bancos”, señaló.

Unidades detenidas

El dirigente también advirtió que 3.500 transportistas sufren dificultades adicionales, como mala alimentación, exposición a las inclemencias del tiempo y problemas financieros, lo que hace que la suspensión de labores sea insostenible para el sector.

En conclusión, el transporte pesado continuará operando normalmente, priorizando la entrega de carga y buscando el respaldo del Estado para proteger a los trabajadores frente a las sanciones y los compromisos financieros existentes.

Mira la programación en Red Uno Play

PUBLICIDAD

Tags
Comentarios

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD

Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas relacionados

Más leídas
PUBLICIDAD

Más noticias
PUBLICIDAD

Programación
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD