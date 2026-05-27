Vuelve el histórico Expreso Oriental: partirá este viernes desde Santa Cruz hacia Puerto Quijarro

Después de seis años de ausencia, el histórico Expreso Oriental volverá a recorrer desde este viernes 28 de mayo las vías del oriente boliviano. El emblemático tren retomará sus operaciones entre Santa Cruz y Puerto Quijarro, en la frontera con Brasil, despertando nostalgia, recuerdos y emoción entre cientos de familias que crecieron viendo pasar sus vagones.

Para muchos bolivianos, el Expreso Oriental no era solo un medio de transporte. Era parte de la vida cotidiana, de los viajes familiares, del comercio y de las historias que unían pueblos enteros a través de la extensa ruta ferroviaria del oriente.

El silbato del tren volverá a retumbar en la Chiquitanía. Foto FO

Ángel Sandoval, gerente de Ferroviaria Oriental, informó que el tren contará con una locomotora, un furgón de equipaje, dos vagones de clase pullman y un coche de clase económica.

“El tren Expreso Oriental tendrá capacidad para 188 personas. Sus precios serán de 90 bolivianos en la clase pullman y 60 bolivianos en la clase económica”, señaló Sandoval.

De esta manera, el silbato del tren volverá a anunciar partidas, reencuentros y despedidas, tal como lo hizo durante décadas, conectando nuevamente a la ciudad de Santa Cruz con poblaciones intermedias hasta llegar a la fronteriza Puerto Quijarro.

Ahora, tras un largo tiempo fuera de circulación, el tren volverá a moverse sobre los rieles transportando pasajeros y carga, reactivando así una ruta estratégica para el comercio y la integración regional entre Bolivia y Brasil.

El retorno del Expreso Oriental también representa esperanza para sectores productivos y comerciantes que ven en el ferrocarril una alternativa para fortalecer el movimiento económico en la región.

“El Expreso Oriental partirá desde la Terminal Bimodal de Santa Cruz todos los viernes a las 13:00 y retornará los domingos desde Puerto Quijarro a las 13:00”, agregó Sandoval.

Sin embargo, para el acto simbólico de reapertura previsto este viernes, la salida será excepcionalmente a las 10:00 desde la Terminal Bimodal.

Más allá de la logística y el transporte, el regreso del Expreso Oriental tiene un componente emocional difícil de ignorar. Para muchos adultos mayores significa volver a ver en marcha una parte de su juventud; para otros, es la oportunidad de mostrar a nuevas generaciones uno de los símbolos históricos del desarrollo ferroviario boliviano.

Desde temprano se prevé expectativa en estaciones y poblaciones cercanas a la vía férrea, donde el retorno del tren promete convertirse en una postal cargada de memoria y sentimiento.

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