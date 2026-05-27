¿Se declarará un Estado de excepción? Esto respondió el ministro Lupo

En medio de la creciente tensión por los bloqueos y movilizaciones que mantienen a La Paz bajo presión, el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo, ratificó la apuesta del Gobierno por el diálogo como mecanismo principal para destrabar el conflicto, durante su ingreso a la reunión convocada en la Vicepresidencia.

La autoridad señaló que el Ejecutivo acude al encuentro con la expectativa de alcanzar acuerdos concretos con los sectores movilizados y recordó que en anteriores espacios de negociación se lograron consensos importantes.

“El diálogo es el camino para encontrar soluciones”, afirmó, al señalar que existen pliegos pendientes de tratamiento y que el objetivo es discutirlos punto por punto.

¿Se declarará un Estado de excepción?

Consultado sobre la posibilidad de aplicar un Estado de excepción, tras la reciente abrogación de la Ley 1341, Lupo aclaró que esta figura constitucional “es un instrumento más” contemplado por la Carta Magna y que su eventual aplicación será evaluada “según la oportunidad y la necesidad”.

Sin embargo, evitó anticipar escenarios y subrayó que cualquier decisión será asumida con responsabilidad.

¿Levantarán los bloqueos?

Respecto al fallo constitucional que ordena levantar los bloqueos, el ministro sostuvo que existe un clamor generalizado por restablecer la normalidad y remarcó que la crisis ya golpea directamente a la población.

“No hay combustible, no hay medicinas, no hay oxígeno, la gente no se puede transportar y hasta ambulancias han sido amenazadas”, advirtió.

Las declaraciones se producen mientras se desarrolla una nueva jornada de diálogo impulsada por el Legislativo, en busca de una salida negociada a un conflicto que ya lleva 27 días y que ha generado desabastecimiento, emergencia hospitalaria y severas restricciones a la circulación en el departamento de La Paz.

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