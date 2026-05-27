Rodrigo Paz lidera Consejo Económico y Social con autoridades y sectores sociales

Con la llegada paulatina de representantes de diferentes organizaciones sociales, autoridades nacionales y miembros del gabinete, este miércoles comenzó la instalación del Consejo Económico y Social convocado por el presidente Rodrigo Paz, en un intento por abrir canales de diálogo ante la profunda crisis provocada por 27 días de bloqueos y movilizaciones que mantienen asfixiado al departamento de La Paz.

Aunque inicialmente el mandatario había anunciado que la cita se desarrollaría en la Casa Grande del Pueblo, finalmente el encuentro fue trasladado al bloque Amarillo del Campo Ferial Chuquiago Marka, en la zona de Següencoma.

Entre las primeras autoridades en arribar al lugar estuvo el viceministro de Autonomías, Adrián Oliva, mientras que también se observó la llegada de dirigentes sociales y representantes de distintos sectores, entre ellos organizaciones gremiales y del transporte.

Crisis social en La Paz

La instalación del Consejo se produce en un escenario marcado por el agravamiento de la crisis de abastecimiento. Los bloqueos persistentes en carreteras han generado escasez de combustible, alimentos, medicamentos y oxígeno medicinal, además de afectar gravemente el transporte y la actividad económica.

La situación ha encendido alertas en el sistema de salud. Hospitales del departamento reportaron dificultades para garantizar insumos esenciales, suspensión de cirugías programadas y riesgos por la limitada provisión de oxígeno, mientras distintos sectores advierten que la crisis ya ingresó en una fase crítica.

Propósito del diálogo

Desde el Gobierno señalaron que este espacio buscará construir acuerdos y definir medidas inmediatas para enfrentar la emergencia, además de establecer una agenda de prioridades nacionales.

El presidente Rodrigo Paz anunció que también se prevé analizar el financiamiento de más de 2.000 proyectos con recursos de organismos internacionales, aunque el foco inmediato está puesto en destrabar el conflicto y restablecer la normalidad en un departamento que enfrenta una creciente presión social y económica.

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