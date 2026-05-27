Mapa de transitabilidad: conozca cuáles son los puntos de bloqueo activos hoy en Bolivia

La situación en las carreteras del país vuelve a generar alerta. Este miércoles 27 de mayo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 70 puntos de bloqueo activos en rutas de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz.

El nuevo reporte muestra un incremento en comparación con los anteriores registros y confirma que la circulación interdepartamental continúa afectada en tramos estratégicos del país.

La Paz permanece como el departamento con mayor cantidad de rutas cerradas, mientras que Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz también registran restricciones vehiculares que perjudican el transporte de pasajeros, carga, alimentos, medicamentos, combustible e insumos médicos.

Los bloqueos, que comenzaron a principios de mayo impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, sumaron posteriormente a otros sectores movilizados.

La situación mantiene bajo presión a transportistas, comerciantes, productores, hospitales y familias que necesitan trasladarse entre departamentos.

Rutas afectadas según el reporte de la ABC

La Paz

• Pumazani

• Patacamaya - Huarina

• Ruta al Desaguadero - Patamanta

• Alto Lima - Río Seco

• Inicio Autopista - Juan Pablo II

• Guaqui - Desaguadero

• Tihuanacu - Guaqui

• Nazacara - San Andrés

• Achica Arriba - Calamarca



• Salida Santiago de Machaca - Salida de Catacora

• Salida Andrés de Machaca - Salida Santiago de Machaca

• Salida Achiri - Salida Bereguela

• Botijlaca - Colegio Laura Lloko Lloko

• Entrada Viacha - Botijlaca

• Puente río Desaguadero - Límite departamento Oruro-La Paz



• Patacamaya - Lacka

• Sica Sica - Luribay

• Patacamaya - Sica Sica

• Luribay - Límite departamento La Paz-Oruro

• Alcantarilla - Colquiri

Cochabamba

• Tukiña

• Pongo - Confital

• Bombeo - Pongo

• Llavini - Bombeo

• Bella Vista - Vinto

• Arbieto



• Colomi - Sacaba

• Paracaya - Chaco

• Chaco - Villa San Isidro

• Villa San Isidro - Puente Lope Mendoza

• Epizana - Tiraque

• Pojo - Trapos

Oruro

• Límite departamento Oruro-La Paz - Carangas

• Límite departamento La Paz-Oruro - Caracollo

• Límite departamento Oruro-La Paz - Caihuasi

• Paria - Caihuasi

• Capachos - Paria

• Vichuloma - Machacamarca



• Machacamarquita - Entrada Huanuni

• Challapata - Crucero

• Tholapalca - Ventilla

• Sikira

• Tinquinpaya

• Curahuara

Potosí

• Salida puente río Colorado - Chacabuco

• Entrada Ocuri - Salida río Tarahuareja

• Río Jatun Mayu - Salida pueblo Rodeo

• Salida Ravelo - Río Fisculco

• Límite departamento Oruro-Potosí - Belem Pampa



• Yocalla - Tarapaya

• Acceso Betanzos - Puna

• Turuchipa - Acceso Betanzos

• Retiro - Turuchipa

• Límite departamento Chuquisaca-Potosí - Retiro

Santa Cruz

• San Germán - Límite departamento Cochabamba-Santa Cruz

• Los Troncos - Núcleo I

Ante el incremento de puntos de bloqueo, la ABC recomienda a la población verificar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje.

El mapa actualizado de transitabilidad puede ser consultado en: transitabilidad.abc.gob.bo

Mientras tanto, el país continúa bajo presión por los efectos de las rutas cerradas, que ya impactan en la movilidad, el abastecimiento y la actividad económica.

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