Mapa de transitabilidad: conozca cuáles son los puntos de bloqueo activos hoy en Bolivia

La Paz concentra la mayor cantidad de bloqueos reportados por la ABC, en medio de una creciente preocupación por el traslado de pasajeros, carga pesada y productos de primera necesidad.
27/05/2026 8:36
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La situación en las carreteras del país vuelve a generar alerta. Este miércoles 27 de mayo, la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó 70 puntos de bloqueo activos en rutas de La Paz, Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz.
El nuevo reporte muestra un incremento en comparación con los anteriores registros y confirma que la circulación interdepartamental continúa afectada en tramos estratégicos del país.
La Paz permanece como el departamento con mayor cantidad de rutas cerradas, mientras que Cochabamba, Oruro, Potosí y Santa Cruz también registran restricciones vehiculares que perjudican el transporte de pasajeros, carga, alimentos, medicamentos, combustible e insumos médicos.
Los bloqueos, que comenzaron a principios de mayo impulsados por la Central Obrera Boliviana (COB) y la Federación Departamental de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, sumaron posteriormente a otros sectores movilizados.
La situación mantiene bajo presión a transportistas, comerciantes, productores, hospitales y familias que necesitan trasladarse entre departamentos.
Rutas afectadas según el reporte de la ABC
La Paz
• Pumazani
• Patacamaya - Huarina
• Ruta al Desaguadero - Patamanta
• Alto Lima - Río Seco
• Inicio Autopista - Juan Pablo II
• Guaqui - Desaguadero
• Tihuanacu - Guaqui
• Nazacara - San Andrés
• Achica Arriba - Calamarca
• Salida Santiago de Machaca - Salida de Catacora
• Salida Andrés de Machaca - Salida Santiago de Machaca
• Salida Achiri - Salida Bereguela
• Botijlaca - Colegio Laura Lloko Lloko
• Entrada Viacha - Botijlaca
• Puente río Desaguadero - Límite departamento Oruro-La Paz
• Patacamaya - Lacka
• Sica Sica - Luribay
• Patacamaya - Sica Sica
• Luribay - Límite departamento La Paz-Oruro
• Alcantarilla - Colquiri
Cochabamba
• Tukiña
• Pongo - Confital
• Bombeo - Pongo
• Llavini - Bombeo
• Bella Vista - Vinto
• Arbieto
• Colomi - Sacaba
• Paracaya - Chaco
• Chaco - Villa San Isidro
• Villa San Isidro - Puente Lope Mendoza
• Epizana - Tiraque
• Pojo - Trapos
Oruro
• Límite departamento Oruro-La Paz - Carangas
• Límite departamento La Paz-Oruro - Caracollo
• Límite departamento Oruro-La Paz - Caihuasi
• Paria - Caihuasi
• Capachos - Paria
• Vichuloma - Machacamarca
• Machacamarquita - Entrada Huanuni
• Challapata - Crucero
• Tholapalca - Ventilla
• Sikira
• Tinquinpaya
• Curahuara
Potosí
• Salida puente río Colorado - Chacabuco
• Entrada Ocuri - Salida río Tarahuareja
• Río Jatun Mayu - Salida pueblo Rodeo
• Salida Ravelo - Río Fisculco
• Límite departamento Oruro-Potosí - Belem Pampa
• Yocalla - Tarapaya
• Acceso Betanzos - Puna
• Turuchipa - Acceso Betanzos
• Retiro - Turuchipa
• Límite departamento Chuquisaca-Potosí - Retiro
Santa Cruz
• San Germán - Límite departamento Cochabamba-Santa Cruz
• Los Troncos - Núcleo I
Ante el incremento de puntos de bloqueo, la ABC recomienda a la población verificar el estado de las carreteras antes de emprender cualquier viaje.
El mapa actualizado de transitabilidad puede ser consultado en: transitabilidad.abc.gob.bo
Mientras tanto, el país continúa bajo presión por los efectos de las rutas cerradas, que ya impactan en la movilidad, el abastecimiento y la actividad económica.
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