Leche, queso y yogur directo del productor: estos son los 5 puntos de venta habilitados en Cochabamba

Productores lecheros habilitaron cinco puntos de venta directa en Cochabamba para ofrecer leche, queso, quesillo, yogur y otros derivados a precio accesible. La medida busca apoyar al sector ante las pérdidas y dificultades de distribución provocadas por los bloqueos.
27/05/2026 8:20
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Productores lecheros habilitaron cinco puntos de venta directa en la ciudad de Cochabamba para comercializar directamente leche y derivados lácteos ante las dificultades provocadas por los bloqueos que afectan la distribución de su producción en el departamento.
El presidente de la Fundación de Productores Lecheros de Cochabamba (Funda-Prolec), Jhasmani Medrano, informó que la medida busca acercar los productos a la población y evitar mayores pérdidas para el sector, que ya reporta una afectación económica de al menos Bs 10 millones.
Puntos de venta
Sobre la avenida Uyuni y Monteagudo.
Plazuela Sucre
Plazuela Corazonistas
Plazuela Cala Cala
Plaza 14 de Septiembre
Los cinco puntos habilitados para la venta son:
Horarios de venta
En estos espacios se ofrece leche cruda, quesillo, queso, yogur y otros derivados elaborados por productores locales desde las 08:30.
Medrano explicó que la respuesta de la población fue positiva y que hubo bastante concurrencia desde los primeros días. Además, señaló que se busca ampliar la venta hacia la zona sur mediante coordinación con barrios y juntas vecinales.
Precios accesibles
Respecto a los precios, indicó que el litro de leche se comercializa a Bs 6, mientras que el quesillo se vende a tres unidades por Bs 20.
El dirigente también alertó que los bloqueos continúan golpeando al sector. Según explicó, cerca de 300 camiones con afrecho y otros insumos permanecen varados en carreteras, lo que afecta la alimentación del ganado y pone en riesgo la producción lechera.
Mientras persistan las medidas de presión, la Alcaldía de Cochabamba autorizó de forma extraordinaria la venta directa de leche, huevo y flores en distintos puntos del centro de la ciudad, con el objetivo de apoyar a los productores y garantizar el abastecimiento a la población.
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