Leche, queso y yogur directo del productor: estos son los 5 puntos de venta habilitados en Cochabamba

Productores lecheros habilitaron cinco puntos de venta directa en la ciudad de Cochabamba para comercializar directamente leche y derivados lácteos ante las dificultades provocadas por los bloqueos que afectan la distribución de su producción en el departamento.

El presidente de la Fundación de Productores Lecheros de Cochabamba (Funda-Prolec), Jhasmani Medrano, informó que la medida busca acercar los productos a la población y evitar mayores pérdidas para el sector, que ya reporta una afectación económica de al menos Bs 10 millones.

Puntos de venta

Sobre la avenida Uyuni y Monteagudo.

Plazuela Sucre

Plazuela Corazonistas

Plazuela Cala Cala

Plaza 14 de Septiembre

Los cinco puntos habilitados para la venta son:

Horarios de venta

En estos espacios se ofrece leche cruda, quesillo, queso, yogur y otros derivados elaborados por productores locales desde las 08:30.

Medrano explicó que la respuesta de la población fue positiva y que hubo bastante concurrencia desde los primeros días. Además, señaló que se busca ampliar la venta hacia la zona sur mediante coordinación con barrios y juntas vecinales.

Lecheros salen a vender directo en cinco puntos de Cochabamba. Foto: Red Uno

Precios accesibles

Respecto a los precios, indicó que el litro de leche se comercializa a Bs 6, mientras que el quesillo se vende a tres unidades por Bs 20.

El dirigente también alertó que los bloqueos continúan golpeando al sector. Según explicó, cerca de 300 camiones con afrecho y otros insumos permanecen varados en carreteras, lo que afecta la alimentación del ganado y pone en riesgo la producción lechera.

Mientras persistan las medidas de presión, la Alcaldía de Cochabamba autorizó de forma extraordinaria la venta directa de leche, huevo y flores en distintos puntos del centro de la ciudad, con el objetivo de apoyar a los productores y garantizar el abastecimiento a la población.

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