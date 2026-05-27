Día de la Madre: esto instruyó el Ministerio de Trabajo sobre el asueto laboral

El Ministerio de Trabajo confirmó que este miércoles 27 de mayo las madres trabajadoras del sector público gozarán de asueto de media jornada laboral por el Día de la Madre. La disposición también deberá ser aplicada en el sector privado, de acuerdo con sus horarios y modalidades de trabajo.

Según el documento, el asueto se sustenta en el Decreto Supremo 4927, promulgado el 1 de mayo de 2023, que establece este beneficio laboral para las madres trabajadoras en su día.

¿Quiénes tendrán asueto?

La disposición alcanza a:

Madres trabajadoras del sector público , quienes tendrán media jornada de descanso este miércoles 27 de mayo.

Trabajadoras del sector privado, donde las empresas deberán adecuar la medida conforme a sus horarios y modalidades laborales.

El comunicado fue emitido este 25 de mayo en la ciudad de La Paz y lleva la firma de la Dirección General de Trabajo.

¿Por qué se celebra el Día de la Madre en Bolivia?

En Bolivia, el Día de la Madre se recuerda cada 27 de mayo en homenaje a las mujeres cochabambinas que participaron en la batalla de la Coronilla durante la Guerra de Independencia.

La fecha rememora la resistencia de las llamadas “Heroínas de la Coronilla”, quienes enfrentaron al ejército realista español en 1812. Con el paso de los años, la jornada se consolidó como una de las celebraciones más importantes del país y suele estar acompañada de actos escolares, homenajes y disposiciones laborales especiales.

Expectativa por actividades y celebraciones

En distintas regiones del país ya se preparan actividades escolares, serenatas y homenajes por el Día de la Madre. Además, el anuncio del asueto genera expectativa entre las trabajadoras y familias que aprovecharán la jornada para compartir reuniones y celebraciones.

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