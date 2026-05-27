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¿Saldrá a celebrar a mamá? Tome previsiones con el pronóstico del tiempo

Este 27 de mayo, Día de la Madre, estará marcado por un clima cambiante entre el frío del Occidente y temperaturas más cálidas en el Oriente, según el pronóstico oficial del Senamhi.

Greyss Nery Pinaya Acarapi

27/05/2026 6:51

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Día de la Madre con frío, nubosidad y temperaturas variables en Bolivia. Foto: imagen creada con IA
Bolivia

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó para este miércoles 27 de mayo, Día de la Madre en Bolivia, una jornada marcada por temperaturas variables, cielos nubosos y mañanas frías en varias regiones del país.

Mientras miles de familias se preparan para homenajear a mamá con reuniones, almuerzos y actividades especiales, el reporte meteorológico recomienda tomar previsiones antes de salir de casa, especialmente en regiones del Occidente donde se prevén bajas temperaturas y algunos chubascos aislados.

Occidente

En el Occidente del país se presentará una jornada poco nubosa y con probabilidad de lluvias en la Sede de Gobierno.

La Paz tendrá chubascos aislados, con probabilidad de lluvias y temperaturas que estarán entre 5°C y 16°C.

El Alto tendrá un comportamiento similar al de la sede de gobierno con una mínima de 1°C y máxima de 12°C.

Oruro tendrá cielos nubosos, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 1°C y 16°C.

Potosí presentará cielos poco nubosos y temperaturas que oscilarán entre -2°C y 20°C sin probabilidad de lluvias.

Valles

La región de los Valles presentará una jornada nubosa y sin probabilidad de lluvias. Aunque se trate de una temporada fría, en algunas regiones las temperaturas se encuentran templadas.

Cochabamba tendrá cielos nubosos y temperaturas entre 6°C y 28°C.

 Sucre tendrá un día poco nuboso, alcanzando valores entre 7°C y 25°C.

 Tarija tendrá cielos poco nubosos y temperaturas que irán de los 0°C a los 21°C.

Oriente

En el Oriente boliviano, se prevé una jornada sin lluvias y con una sensación térmica más cálida a pesar del descenso de temperaturas.

Santa Cruz tendrá una jornada poco nubosa, sin probabilidad de lluvias y temperaturas entre 16°C y 26°C.

Trinidad prevé una jornada poco nubosa y una mínima de 18°C y una máxima de 27°C sin probabilidad de lluvias.

Cobija tendrá cielos nubosos, temperaturas entre 19°C y 32°C y sin probabilidad de lluvias.

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