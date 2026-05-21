¿Cómo estará el clima hoy? Senamhi prevé tormentas eléctricas en varias regiones

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) informó que este jueves 21 de mayo se registrarán tormentas eléctricas en varias regiones de Bolivia, principalmente en el occidente del país, con probabilidad de lluvias.

Occidente

En el Occidente se prevé una jornada marcada por cielos poco nubosos y sin probabilidad de lluvias.

En La Paz, se espera una jornada nubosa; las temperaturas oscilarán entre 3°C y 22°C, sin probabilidad de lluvias.

El Alto tendrá condiciones similares, con una mínima de -3°C y máxima de 16°C.

En Oruro, se espera una jornada poco nubosa con temperaturas entre 0°C y 19°C.

Mientras que Potosí registrará valores entre -4°C y 20°C, un día con cielos despejados y sin probabilidad de lluvias.

Foto: Reporte del clima. Senamhi.

Valles

La región de los Valles presentará cielos parcialmente nubosos y sin lluvias, de igual manera con bajas temperaturas.

En Cochabamba, se presentarán cielos nubosos; la temperatura irá de 8°C a 30°C.

Sucre tendrá valores entre 9°C y 21°C, con un cielo nuboso.

Por su parte, Tarija registrará una jornada nubosa, sin precipitaciones, con temperaturas entre -1°C y 18°C.

Oriente

En el Oriente del país se prevé clima cálido y mayormente nublado, sin lluvias en toda la región.

Santa Cruz tendrá cielos nubosos con temperaturas entre 15°C y 21°C, sin lluvias.

En Trinidad, se esperan valores entre 16°C y 23°C, con cielos nubosos y sin lluvias.

Mientras que Cobija no registrará precipitaciones, con temperaturas entre 17°C y 23°C y presentará cielos nubosos.

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