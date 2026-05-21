Familia no descarta que le tendieron una trampa: Revelan nuevos detalles del asesinato de delivery en Montero

Las investigaciones por el asesinato de un joven delivery de 22 años en el municipio de Montero continúan en curso, mientras la Policía y el Ministerio Público trabajan para identificar y ubicar a los autores del hecho registrado la madrugada del miércoles 20 de mayo.

El tío de la víctima, Abel Barriga, manifestó su consternación por lo ocurrido y exigió justicia ante lo que considera un reflejo del incremento de la inseguridad en la zona. “Estamos consternados por la situación y la delincuencia que se ve especialmente en sectores alejados de la capital”, señaló.

Barriga cuestionó además las circunstancias en las que se produjo el crimen y afirmó que aún existen varios aspectos sin esclarecer.

“No está clara la situación en la que se dio el asalto. La motocicleta fue encontrada abandonada y todavía se investigan las circunstancias”, indicó.

La Fiscalía procedió al secuestro del teléfono celular de una menor de edad, quien presuntamente mantenía una comunicación insistente con la víctima antes de que se registrara el asesinato, por lo que se ha solicitado su comparecencia mediante la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

“Hay datos de que en la madrugada antes del hecho una menor lo llamaba insistentemente para que vaya al lugar donde ocurrió el atraco”, manifestó.

“Ella le escribió por mensaje, lo cita para que llevara algo de beber. Mi sobrino fue a comprar a una licorería y al llegar lo hicieron esperar alrededor de 15 minutos, y justo ahí lo asaltan”, explicó. “Después de lo que sucede, ella le manda mensaje y le dice: ‘¿te dispararon?’”, agregó.

El tío de la víctima no descartó que el crimen haya sido planificado. “Hay la posibilidad de que tal vez fue una trampa que le tendieron”, sostuvo.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer el caso y dar con el paradero de los responsables.

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