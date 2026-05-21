Diputados destacan necesidad de cambios en el gabinete

Los diputados Manolo Rojas (PDC) y Lissa Claros (Libre) analizaron la coyuntura política y social que atraviesa Bolivia, destacando que el gobierno del presidente Rodrigo Paz enfrenta graves desafíos por los bloqueos y movilizaciones sociales.

Claros afirmó que el mensaje presidencial por sí solo no ha sido suficiente para pacificar al país:

“Se ha visto un presidente solo con un gabinete inexistente; muchos ministros no han dado la cara y es prioritario un cambio urgente con personas competentes que puedan solucionar los conflictos y acercarse a los sectores movilizados.”

Por su parte, Rojas señaló que cualquier reordenamiento del gabinete puede ser positivo si se orienta a fortalecer la gobernabilidad y garantizar soluciones concretas:

“Desde el legislativo siempre hemos buscado respaldar la democracia. Lo que necesitamos son respuestas, soluciones y coherencia, no discursos vacíos”, indicó el diputado.

Desestabilización

Los parlamentarios coincidieron en que la crisis social está siendo aprovechada por grupos radicales y sectores que buscan desestabilizar al gobierno, incluyendo intentos de manipulación política y la exigencia de la renuncia del presidente:

“Argollo traiciona a la Central Obrera Boliviana (COB) al usar demandas sociales para fines políticos; los bloqueos y la violencia son parte de una estrategia para socavar la democracia”, señaló Rojas.

Claros también criticó la actuación de algunos ministros, como los de Economía, Gobierno y Defensa, por desconocer las necesidades de los ciudadanos y no acercarse a los sectores movilizados:

“Muchos ministros han ingresado solo para ocupar cargos; ser ministro significa servir a la patria y dar soluciones, lo que ha perjudicado al presidente Paz”, agregó Claros.

Relación diplomática

Finalmente, ambos parlamentarios se refirieron a la situación diplomática con Colombia tras la expulsión de la embajadora de Colombia en Bolivia y la acción recíproca del país vecino. Señalaron que se trata de medidas de reciprocidad diplomática, sin ruptura de relaciones y subrayaron la necesidad de mantener respeto a la soberanía y no injerencia extranjera.

Mira la programación en Red Uno Play