"Hay movilizados agresivos": APDH advierte escasez e impacto económico por bloqueos

La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto y Provincias, Virginia Ugarte, advirtió sobre el creciente impacto social y económico que están generando los bloqueos que este jueves cumplen 21 días, con efectos visibles en las ciudades de La Paz y El Alto.

“Estamos preocupados porque ya se está sintiendo la escasez, la afectación económica en las amas de casa y familias numerosas, ellas son las más afectadas principalmente en las provincias”, señaló Ugarte, al referirse a las consecuencias del conflicto.

La representante también expresó su preocupación por la situación de los transportistas que permanecen varados en las carreteras desde hace varios días, así como por la atención en servicios médicos.

En relación a las movilizaciones, Ugarte cuestionó los hechos violentos que se registraron días atrás y pidió la intervención policial para resguardar a la población.

“Hay movilizados agresivos, hemos podido evidenciar que están con armas blancas y le pido a la Policía que resguarde a la ciudadanía porque la situación es muy preocupante”, manifestó.

Asimismo, remarcó que el derecho a la protesta debe ejercerse sin vulnerar los derechos de terceros. “Se puede ver a personas en estado etílico, agresivos, con palos, flechas y piedras”, añadió.

“Es preocupante ver a las amas de casa buscando alimentos, haciendo filas, pedimos que de una vez llegue la paz al departamento”, sostuvo.

Finalmente, informó que junto a la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica se ofrecieron como mediadores para facilitar el diálogo entre las partes. “No queremos que se vulneren los derechos humanos ni que haya más violencia ni más heridos”, concluyó.

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