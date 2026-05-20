Solange celebró sus 12 años tras una exitosa cirugía por un tumor facial

Luego de atravesar una compleja cirugía que marcó un antes y un después en su vida, Solange celebró este martes sus 12 años rodeada del cariño de familiares y personas que acompañaron su proceso.

La celebración se realizó en su domicilio, en el municipio de Cotoca, donde la menor compartió un momento especial en medio de su recuperación.

“Estoy feliz y muchas gracias a todos los que me ayudaron”, expresó Solange desde su vivienda, agradeciendo las muestras de apoyo y solidaridad que recibió durante este difícil proceso.

La menor ingresó a quirófano el pasado 5 de mayo para someterse a una delicada intervención quirúrgica debido a un tumor en el rostro que afectaba seriamente su calidad de vida. La operación, que se extendió por más de 10 horas, fue calificada como exitosa por los especialistas.

Ahora, con una evolución favorable, Solange empieza a mirar el futuro con ilusión. “Mi sueño es estudiar, volver al colegio”, afirmó la niña, asegurando además que su recuperación avanza de manera positiva.

Su madre destacó que la evolución médica es alentadora y agradeció el trabajo realizado por los profesionales de salud.

“Gracias a Dios ella está evolucionando bien. El médico la revisó y no hay infección, los doctores han hecho un excelente trabajo y posiblemente el viernes ya le retiren la sonda”, señaló.

En este nuevo cumpleaños, Solange no solo celebró un año más de vida, sino también una nueva oportunidad para cumplir sus sueños.

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