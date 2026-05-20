La Paz: Asignación de gasolina bajó a 10 mil litros cada dos días por los bloqueos, según Asosur

La distribución de combustibles en las estaciones de servicio de La Paz ha sufrido una reducción histórica y alarmante debido al cerco logístico que provocan los conflictos sociales en el país.

Al respecto, Carla Zuleta, gerente general de la Asociación de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (ASOSUR), reveló que "haciendo comparación con una programación regular que se tiene cuando no tenemos este tipo de situaciones y coyuntura política, la programación que percibe una estación de servicio dependiendo de la zona en la que está varía entre 24 o 60 mil litros diarios, ahora con suerte se asigna 10 mil litros cada dos días a cada estación de servicio".

A este panorama crítico en las ciudades de La Paz y El Alto se suma la realidad de las provincias, donde Zuleta calculó que desde hace un mes no se les está programando gasolina ni diésel. El desabastecimiento se ha agudizado debido a que los bloqueos de caminos impiden que las cisternas de importación lleguen a la planta de Senkata, afectando severamente la operatividad y comercialización.

Provincias en el olvido y excepciones de emergencia

Según informó la ejecutiva, esta última semana la asignación de gasolina no ha sido continua, limitándose a un volumen mínimo de 12 mil litros para las estaciones urbanas gracias a los ductos directos desde la planta de YPFB en Cochabamba.

Paralelamente, informó que "el diésel no se ha despachado desde hace 9 días" de manera regular a los surtidores locales.

Pese a las restricciones extremas, se han gestionado excepciones logísticas exclusivamente para cubrir a los sectores de alto interés público y operativo. Entre estos vehículos priorizados se encuentran los camiones encargados de distribuir GLP, los recolectores de basura y las cisternas que transportan gasolina.

Un clamor por el diálogo y la reactivación económica

"Como Asosur sentimos que cualquier perjuicio que se esté ocasionando al sector, lo vemos de forma secundaria, ante todo la impotencia y dolor que estamos atravesando como bolivianos, viendo a cada conductor y chofer haciendo las filas interminables", manifestó la gerente. En este sentido, la asociación se solidarizó con los afectados e instó a los movimientos sociales al diálogo.

Finalmente, la representante ratificó que las estaciones de servicio se encuentran listas, operativas y esperando el combustible para trabajar sin descanso apenas se garantice el libre tránsito. Por ello, exhortó a las autoridades gubernamentales a agotar las vías pacíficas para instalar mesas de negociación con los sectores movilizados antes de que se siga asfixiando la economía de la población.

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