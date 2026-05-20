“No tenemos comida, ni medicamentos”: El drama de los camioneros varados en Tambo Quemado

Los bloqueos en la zona de Tambo Quemado, en el departamento de Oruro, mantienen a decenas de transportistas en una situación que califican como crítica.

Eloy Huayte, uno de los choferes afectados, denunció que llevan más de 13 días retenidos sin poder continuar su recorrido y advirtió sobre las consecuencias económicas y humanitarias que atraviesa el sector.

“Lamentables los daños que estamos sufriendo, sobre todo en alimentación, salud y la parte económica. Las pérdidas son millonarias porque las cargas que transportamos de puertos del Pacífico tienen un costo y un tiempo de llegada”, manifestó Huayte en contacto telefónico.

Según explicó, los retrasos afectan a toda la cadena logística y generan responsabilidades directas para los transportistas. “Por día que perdemos es como pérdida de una semana; por una semana que perdemos es como pérdida de un mes en daños económicos”, sostuvo.

El conductor afirmó que varios compañeros presentan problemas de salud debido a la falta de medicamentos y a las dificultades para acceder a alimentos.

Huayte señaló que existen cuatro puntos de bloqueo y que, solo en la zona del río Desaguadero, al menos 150 camiones permanecen detenidos.

El chofer también denunció restricciones para conseguir productos básicos. “Los bloqueadores instruyeron que no nos vendan nada. Es una situación tremendamente difícil y tiene que haber un cuarto intermedio”, afirmó.

Finalmente, pidió la intervención de las autoridades nacionales para garantizar la libre circulación y solucionar el conflicto.

“Pido al Gobierno que aplique la ley. Nadie puede pisotear la Constitución e impedir la libre circulación de los ciudadanos y mucho menos impedirnos hacer nuestro trabajo”, expresó.

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