Soyeros reportan pérdidas de $us 3 millones diarios por bloqueos

La persistencia de los bloqueos en las principales carreteras del país está provocando un escenario crítico que se traduce en una pérdida económica de 3 millones de dólares diarios para el sector oleaginoso, según lo que indica Jaime Hernández, gerente de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo). Esta alarmante cifra acumulada ya alcanza los 80 millones de dólares debido a la paralización total de los despachos comerciales hacia los mercados internacionales durante los últimos 20 días.

Logística de exportación paralizada

El corte de las vías de comunicación impide que los productos con valor agregado, tales como aceite, torta de soya y harina, lleguen a sus destinos habituales en Colombia, Perú y Ecuador.

Ante esta situación, Hernández advirtió que "esto está desarticulando la cadena de logística de los exportadores para cumplir sus compromisos con sus compradores en el exterior".

En este contexto, indicó que la crisis logística no solo frena las ventas externas, sino que también interrumpe el abastecimiento interno de insumos esenciales para la continuidad de la actividad agropecuaria. El portavoz del sector alertó que "estos bloqueos van a dificultar la llegada de combustible, diésel y ponen en riesgo que se puedan concluir la siembra de invierno", lo que terminaría afectando la producción global y la cadena productiva del país en su conjunto.

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