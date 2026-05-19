Fedemype alerta pérdidas millonarias por bloqueos y escasez de materia prima; advierten despidos

La Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa de Santa Cruz (Fedemype) denunció este martes cuantiosas pérdidas económicas a raíz de los bloqueos que afectan al país y alertó que la falta de materia prima podría derivar en despidos de trabajadores y el incumplimiento de contratos con clientes.

El presidente de Fedemype Santa Cruz, Félix Huaycho, afirmó que el sector productivo es uno de los más perjudicados por los conflictos sociales y políticos, registrando pérdidas cercanas a los 10 millones de dólares por día a nivel nacional.

“Evidentemente, estos problemas sociales y políticos nos están perjudicando de gran manera al sector productivo. Nosotros somos los más golpeados en la lucha de cualquier bando. El sector prácticamente está perdiendo a nivel nacional casi 10 millones de dólares”, sostuvo.

Huaycho explicó que actualmente las pequeñas y medianas empresas enfrentan dificultades para conseguir insumos y materia prima, debido a la interrupción en las rutas y el abastecimiento.

“Ya no hay ahorita en proveedores de materia prima los artículos que necesitamos, ya no hay, se ha agotado”, señaló.

Aunque las unidades productivas continúan operando parcialmente, el dirigente advirtió que la situación podría agravarse en las próximas semanas si persisten las medidas de presión.

“Las unidades productivas estamos trabajando, pero eso va a ocasionar de aquí a unas dos semanas que vamos a tener que separar nuestros trabajadores, fallar a nuestros clientes, y eso va a ser lo peor”, lamentó.

Desde Fedemype también expresaron respaldo a las acciones en defensa de la democracia y al pedido de levantar los bloqueos. En ese marco, Huaycho confirmó que varios afiliados participarán en la marcha cívica convocada para el jueves 21 de mayo.

“Mucha gente de nuestros afiliados va a estar ahí y muchos también piensan diferente. En este caso, siempre ha hecho el Comité pro Santa Cruz y nosotros, si amerita, apoyamos”, concluyó.

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