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Fedemype rechaza aumento salarial y alerta desempleo e inflación

Fedemype rechaza el incremento salarial y advierte que la medida podría generar despidos, mayor informalidad y aumento de precios en productos de la canasta familiar.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

30/04/2026 21:14

Félix Huaycho, secretario general de Fedemype.
Santa Cruz, Bolivia

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La Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa de Santa Cruz (Fedemype) expresó su rechazo a la propuesta del 20% de incremento salarial planteada por la COB y advirtió que una eventual aprobación podría provocar despidos, cierre de unidades productivas y alza de precios en la canasta familiar.

Félix Huaycho, secretario general de Fedemype, manifestó que el sector no comparte las políticas económicas del Gobierno ni los pedidos recurrentes de aumento salarial cada año.

“No estamos de acuerdo con las políticas que está realizando el Gobierno Nacional, pero tampoco con los trabajadores que constantemente todos los años vienen pidiendo aumento salarial”, afirmó.

El dirigente explicó que un incremento obligaría a modificar las estructuras de costos, lo que derivaría en el encarecimiento de productos, especialmente alimentos de primera necesidad. “Se aumenta el producto en alimentación, en canasta familiar. Entonces creemos que no es bueno”, sostuvo.

Además, alertó que varias empresas tendrían que reducir personal para sostenerse, generando mayor desempleo e impulsando la informalidad en la economía.

“Al no encontrar esa estabilidad, lamentablemente tenemos que reducir, retirar trabajadores”, señaló.

Huaycho propuso instalar una mesa de diálogo tripartita entre empresarios, trabajadores y el Gobierno nacional como mediador, con el fin de encontrar soluciones consensuadas.

“Que nos sentemos en una reunión entre empresarios, Gobierno Nacional como árbitro y los trabajadores”, planteó.

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