Santa Cruz inicia nuevo ciclo político con recorte de secretarías y plan de austeridad

Las nuevas autoridades apuestan por reducir gastos, optimizar recursos y mantener servicios eficientes con estructuras más austeras.
30/04/2026 20:59
Santa Cruz encara una nueva etapa política marcada por ajustes en la estructura pública y medidas orientadas a reducir gastos. Tanto en la Alcaldía como en la Gobernación se perfila una reestructuración institucional con menos secretarías y una promesa de mayor eficiencia administrativa.
En el municipio cruceño, durante la gestión de Jhonny Fernández la estructura llegó inicialmente a contar con alrededor de 12 secretarías, encargadas de áreas como finanzas, obras públicas, desarrollo humano, seguridad ciudadana y planificación.
Sin embargo, en 2024 se aplicaron cambios internos que redujeron el número a nueve secretarías, mediante la eliminación y fusión de algunas dependencias.
Ahora, el alcalde electo Manuel Saavedra anunció una nueva reducción a ocho secretarías municipales, con la meta de disminuir el gasto público y generar un ahorro estimado de hasta 120 millones de bolivianos al año.
La propuesta apunta a una administración más austera y con menor carga burocrática, aunque manteniendo la prestación de servicios esenciales para la población.
En la Gobernación cruceña también se anticipan ajustes. Durante la gestión de Luis Fernando Camacho funcionaron ocho secretarías, entre ellas Secretaría General, Gestión Institucional, Desarrollo Sostenible, Salud, Justicia, Seguridad Ciudadana, Desarrollo Económico y Hacienda.
Con la llegada del nuevo gobernador Juan Pablo Velasco, se anunció una revisión de la estructura institucional, además de una posible reducción de secretarías bajo una línea enfocada en eficiencia y control del gasto.
De esta manera, tanto la Alcaldía como la Gobernación de Santa Cruz inician un nuevo ciclo político con una consigna común: hacer más con menos, en medio del desafío de mantener servicios públicos eficientes con estructuras reducidas.
