María René Álvarez es elegida presidenta de la ALD para la gestión 2026-2027

La asambleísta de Libre, María René Álvarez, fue elegida este jueves como la nueva presidenta de la Asamblea Legislativa Departamental de Santa Cruz (ALD) para la gestión 2026-2027.

Previo a la elección de la directiva titular, durante la sesión preparatoria se conformó una directiva transitoria encargada de conducir el proceso. En esa instancia, la asambleísta Wendy Medina fue elegida como presidenta transitoria, acompañada por Ronny Justiniano y Marcelo Villalba.

Tras la votación que concluyó con 13 votos a favor y 9 en blanco, se definió la nueva directiva que estará al frente del órgano legislativo departamental durante el periodo 2026-2027:

Presidente: Ma. René Álvarez

Ma. René Álvarez 1er. vicepresidente: Javier Taborga.

Javier Taborga. 2do. Vicepresidente : Wendy Daniela Mediana

: Wendy Daniela Mediana Secretario General: Luis Alberto Ruiz

Luis Alberto Ruiz 1er. vocal: Cecilia Arteaga Paz

Cecilia Arteaga Paz 2do. vocal: Jhulissa Menacho

Jhulissa Menacho 3er. vocal: Acéfalo

En sus primeras declaraciones, Álvarez manifestó su gratitud con el pueblo cruceño por haber apostado por la Alianza Libre como la mayoría en presencia política. Asimismo destacó que "esta directiva está para trabajar en favor de todas las demandas que necesita Santa Cruz, de nuestras provincias, municipios y comunidades hasta el último rincón del departamento”.

La directiva electa tendrá como una de sus primeras funciones prestar juramento y posesionar al gobernador electo Juan Pablo Velasco y a la vicegobernadora Paola Aguirre.

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