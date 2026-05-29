Estudiantes levantan toma de la UAGRM tras concretarse renuncia de dirigente de la FUL

La toma de las instalaciones de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) fue levantada la tarde de este jueves luego de que estudiantes confirmaran la formalización de la renuncia de Miguel Carrasco al cargo que ocupaba dentro de la Federación Universitaria Local (FUL).

Según explicó uno de los representantes de los estudiantes movilizados, la medida tenía como principal objetivo exigir la salida del dirigente estudiantil, cuya permanencia era cuestionada debido a que habría asumido funciones docentes mientras continuaba representando al estamento estudiantil.

“Logramos el cometido que fue la renuncia formal de Miguel Carrasco. Esta vez ya se formalizó la renuncia ante el Ilustre Consejo Universitario y ante el Comité Ejecutivo de la FUL”, afirmó.

El dirigente señaló que la decisión responde a la necesidad de preservar el sistema de cogobierno universitario, donde estudiantes y docentes cuentan con representación diferenciada.

“No es lógico que un docente que ya tiene carga horaria venga a querer representar a los estudiantes”, sostuvo al justificar el pedido de renuncia.

Tras recibir la confirmación de que la carta de renuncia fue presentada ante las instancias correspondientes, los estudiantes decidieron levantar la medida de presión y reabrir los accesos al campus universitario.

“Aproximadamente a las seis de la tarde hemos levantado todos los candados porque el secretario general de la universidad se juntó con nosotros indicándonos que ya se había llegado de manera formal la carta de renuncia”, explicó.

También ofreció disculpas a la comunidad universitaria por las afectaciones ocasionadas durante la jornada y aseguró que la movilización buscaba defender la representación estudiantil.

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