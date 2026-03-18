“Estamos a días de cambiar el futuro”: Saavedra hizo campaña en la UAGRM

El candidato a la Alcaldía de Santa Cruz, Manuel Saavedra, intensifica su campaña electoral con una actividad dirigida a jóvenes universitarios, a pocos días de las elecciones subnacionales.

Durante su visita a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Saavedra destacó el simbolismo de retornar a este espacio académico, recordando que en ese mismo lugar comenzó el proyecto político que hoy lo posiciona como candidato.

“Volver al ‘Curichi de la U’ es muy especial. Aquí nació un sueño que hoy está a días de convertirse en una realidad para cambiar el futuro de Santa Cruz”, expresó.

El aspirante aseguró que la actual contienda representa una “elección histórica” que marcará un antes y un después para la ciudad. En ese sentido, hizo énfasis en el rol de la juventud como motor de transformación: “Santa Cruz es una ciudad joven. Cuando los jóvenes se levantan, las ciudades cambian”, afirmó.

Saavedra también resaltó que su campaña se ha caracterizado por el entusiasmo, la participación juvenil y el optimismo, y adelantó que su eventual gestión estará basada en la “decencia y la responsabilidad”.

En el marco del proceso electoral, el candidato convocó a la ciudadanía a resguardar el voto el día de la elección. Informó que su organización política desplegará a más de 5.600 personas en distintos recintos electorales, quienes estarán capacitadas tanto de forma presencial como digital.

Asimismo, anunció la implementación de una plataforma tecnológica que permitirá a los delegados acceder a información en tiempo real y facilitar la fiscalización del voto desde dispositivos móviles y computadoras.

Finalmente, Saavedra adelantó la realización de una “caminata de la esperanza”, que —según indicó— no será un acto de cierre de campaña, sino el inicio de una nueva etapa para Santa Cruz.

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