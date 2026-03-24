Analista: "El triunfo de Saavedra es el reflejo del descontento ciudadano acumulado"

El analista político Reymi Ferreira evaluó los resultados de las elecciones subnacionales en Santa Cruz, destacando la contundente victoria de Manuel Saavedra como alcalde.

Ferreira señaló que, aunque el triunfo de Saavedra era previsible, el porcentaje obtenido —superior al 70% según datos preliminares— marcó un hito.

“El resultado como ganador era un secreto a voces, pero el porcentaje sorprendió. Incluso sobrepasó el histórico de Percy Fernández en 1993, cuando alcanzó el 60%”, explicó. A su juicio, esta votación refleja el descontento ciudadano acumulado frente a la gestión saliente y la capacidad del ahora alcalde electo para canalizarlo políticamente.

Desde su análisis, el ascenso de Saavedra no responde a un fenómeno coyuntural, sino a un trabajo sostenido en el tiempo. Destacó tres factores clave: una fiscalización constante durante su etapa como concejal, el uso estratégico de redes sociales y un manejo comunicacional efectivo.

“Ha construido una voz propia, evitando alianzas que podían restarle independencia. No se enganchó ni a la Gobernación ni a las elecciones nacionales, y eso le ha servido”, afirmó.

En cuanto a la futura gestión municipal, Ferreira advirtió sobre la amplia mayoría que tendría la agrupación del alcalde electo en el Concejo Municipal —con 10 de 11 concejales—, calificándola como un “arma de doble filo”. Si bien podría facilitar una gestión ágil, también alertó sobre el riesgo de caer en prácticas autoritarias si no existe control y diálogo político.

El analista también resaltó el carácter transversal del respaldo a Saavedra. “Ha tenido un discurso moderno que logró captar votos de distintos sectores, incluso de electorados que antes apoyaban a Percy o al MAS”, indicó.

Finalmente, proyectó que Saavedra tiene la oportunidad de marcar una gestión histórica. “Después de Percy Fernández, tiene la posibilidad de llevar a la ciudad a un nivel similar, pero con una ventaja: entra más joven. Si logra concretar lo que propone, podría tener una gestión descollante”, concluyó.

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