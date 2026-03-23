Arias: Saavedra enfrentará una tarea “titánica” por deudas y corrupción en el municipio

El analista económico Rubén Arias advirtió que el alcalde electo de Santa Cruz de la Sierra, Manuel Saavedra, enfrentará importantes desafíos en su gestión, debido al alto nivel de endeudamiento del municipio y a problemas estructurales relacionados con la cantidad de funcionarios.

Arias señaló que el respaldo ciudadano a Saavedra responde a un voto de castigo contra la corrupción y a una demanda de mayor transparencia en la administración pública.

En ese contexto, el analista calificó como “titánica” la tarea que deberá encarar el nuevo burgomaestre.

“La tarea que le toca a ‘Mamen’ es muy complicada. Debe desmantelar una estructura de corrupción institucionalizada a nivel municipal para poder garantizar los servicios que la población requiere”, afirmó.

No obstante, Arias consideró que Saavedra contará con el respaldo del Concejo Municipal, lo que podría facilitar la implementación de reformas en áreas clave como salud, educación y transporte, sectores que, según indicó, requieren atención inmediata.

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