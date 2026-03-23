El candidato de la agrupación VOS, Manuel Saavedra, celebró la noche de este domingo su victoria preliminar en las elecciones municipales con una multitudinaria caravana junto a sus seguidores y su familia, tras conocerse los primeros resultados que le dan una amplia ventaja.

De acuerdo con el Sistema de Resultados Preliminares (Sirepre), con el 68% de actas procesadas, Saavedra alcanza el 71% de los votos (dato actualizado a las 21:30), superando a otros candidatos como Gary Añez y Angélica Sosa.

El recorrido de celebración inició en el Cristo Redentor y avanzó por distintas calles de la ciudad hasta llegar a la plaza 24 de Septiembre, donde simpatizantes lo esperaban entre banderas, bocinas y muestras de apoyo.

Durante su intervención, el candidato expresó: “Hoy ganó la esperanza de tener una mejor ciudad. Hoy se inicia un nuevo tiempo en el que el gobierno municipal va a estar al servicio de su gente y no sirviéndose de su gente. Hoy los pícaros ya se van. Cuando un pueblo habla con tanta claridad quiere decir que quiere un cambio total”.

A lo largo del trayecto, Saavedra agradeció el respaldo ciudadano y compartió con sus seguidores, quienes acompañaron el festejo en vehículos y a pie, generando un ambiente festivo en el centro de la ciudad.

"Vamos a trabajar desde el primer día con honestidad, con firmeza y con resultados. Que Dios bendiga a todos ustedes, no nos olvidemos que cuando un pueblo camina unido no hay nada que lo detenga", agregó.

Aunque los datos aún son preliminares y se aguarda el cómputo oficial por parte del Tribunal Electoral Departamental (TED) de Santa Cruz, el ambiente de celebración marcó la noche electoral en la capital cruceña.

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