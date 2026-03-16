"Sos tan corrupto como la palabra": El fuerte cruce entre Sosa y Saavedra en el debate

Durante la ronda de preguntas del debate de candidatos a la Alcaldía de Santa Cruz, Manuel Saavedra y Angélica Sosa protagonizaron un tenso intercambio sobre la lucha contra la corrupción y la fiscalización de gestiones municipales.

Saavedra cuestionó a la exalcaldesa por la forma en que su plan de gobierno aborda este tema. “Usted acaba de decir que se acabe la corrupción y en su plan solo la menciona dos veces; es más, dice que va a luchar contra ella a través de una aplicación. ¿Usted cree que eso es suficiente?”, preguntó el candidato.

Sosa respondió con críticas directas al rol fiscalizador de Saavedra en el Concejo Municipal. “Yo hablo de un observatorio municipal y vos sos tan corrupto como la palabra, porque has estado cinco años fiscalizando la ciudad y solo metiste preso a los peces chicos persiguiendo a la gente. Ese tu rol es como de un gendarme o de un secretario de Seguridad Ciudadana”, afirmó.

En su réplica, Saavedra insistió en el tema y planteó una nueva interrogante sobre las auditorías. “¿Usted va a auditar la gestión del actual alcalde y la de usted?”, consultó.

Sosa aseguró que su administración ya fue revisada y volvió a cuestionar al concejal.

“Yo dejé mi gestión auditada. Vos también estabas en hechos de corrupción con las supuestas gigantografías fantasmas y te creímos cuando te defendiste de estos hechos. Yo quiero creer en tu inocencia, pero por supuesto que voy a auditar esta gestión de la que formas parte, porque fuiste cogobierno con Johnny Fernández”, respondió.

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