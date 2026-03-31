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Alcaldía convoca a Mamén Saavedra para coordinar proceso de transición

El alcalde Jhonny Fernández invitó al alcalde electo, Carlos Manuel Saavedra, a un encuentro programado para este martes 31 de marzo a las 17:00 en la Quinta Municipal.

Stefany Beatriz Guzmán Nuñez

31/03/2026 7:51

Manuel Saavedra, alcalde electo de Santa Cruz
Santa Cruz, Bolivia

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El Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra inició formalmente el proceso de transición de gestión mediante la convocatoria a una reunión de coordinación con la comisión encargada de este proceso.

A través de una nota oficial firmada por el alcalde municipal Max Jhonny Fernández Saucedo, se invitó al alcalde electo, Carlos Manuel Saavedra Saavedra, a participar de un encuentro programado para el martes 31 de marzo a horas 17:00, en el Salón Principal de la Quinta Municipal.

La convocatoria se enmarca en el cumplimiento de la Ley N° 1860, que establece la Transición Transparente y Oportuna de la Gestión Municipal 2021–2026. En ese sentido, el Ejecutivo Municipal conformó una Comisión de Transición, la cual estará liderada por la secretaria municipal de Administración y Finanzas a.i., Delia Sabina Santos Becerra.

 

Según el documento, el objetivo principal de esta reunión es garantizar un proceso ordenado, transparente y coordinado entre las autoridades salientes y entrantes, asegurando la continuidad administrativa y el adecuado traspaso de funciones.

Asimismo, la autoridad municipal expresó su felicitación al alcalde electo por su reciente victoria democrática, destacando la importancia de trabajar de manera conjunta durante esta etapa clave para la gestión pública local.

Con esta convocatoria, el municipio busca sentar las bases de una transición institucional eficiente, en beneficio de la población cruceña y del correcto funcionamiento de la administración municipal.

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