Conteo al 100%, Velasco gana la Gobernación con el 56,97% de votos

El conteo oficial de votos en el departamento de Santa Cruz alcanzó el 100% de actas computadas, tras la llegada de documentos electorales provenientes de zonas alejadas como Piso Firme, San Fernando y Aguas Negras.

Los resultados oficiales dan cuenta que Juan Pablo Velasco de Libre obtuvo el 56,97% del voto cruceño, frente al 43,03 que obtuvo el candidato de Santa Cruz Para Todos.

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Gustavo Ávila, informó pasadas las 11:00, que el proceso está próximo a concluir. “En minutos más nos vamos a trasladar al campo ferial para estar junto al Tribunal Electoral Departamental (TED); ya les falta muy poquito para terminar el conteo en Santa Cruz”, señaló.

Asimismo, Ávila destacó que otros departamentos como Oruro, Tarija y Chuquisaca ya finalizaron sus cómputos, y anticipó que Santa Cruz podría cerrar el proceso al mediodía.

El cierre del conteo permitirá la proclamación oficial de resultados en uno de los departamentos más importantes del país, marcando el desenlace de una contienda electoral clave a nivel subnacional.

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