¿Hasta cuándo lloverá en Santa Cruz? Esto anticipa el pronóstico del tiempo

Santa Cruz de la Sierra atraviesa una semana marcada por cambios en las condiciones climáticas, con el ingreso de un sur leve acompañado de lluvias que se extenderán hasta el viernes 24 de abril, según el reporte N° 249 del agrometeorólogo Luis Alberto Alpire.

De acuerdo con el también conocido como el Señor del Clima, este martes 21 de abril se mantienen los vientos del norte con ráfagas que alcanzan hasta los 40 kilómetros por hora, en medio de cielos mayormente nublados. Las temperaturas oscilarán entre los 22°C de mínima y 29°C de máxima, en una jornada donde las lluvias se presentarán principalmente durante la mañana en forma de chubascos y precipitaciones débiles.

Sin embargo, el comportamiento del clima dará un giro hacia la noche, cuando se prevé el ingreso de un sur ligero que traerá consigo lluvias de moderadas a fuertes en gran parte del departamento. Este fenómeno, conocido popularmente como “sur con chilchi”, se mantendrá hasta el viernes, con una incidencia leve a moderada en el ambiente.

Lluvias y variabilidad por regiones

El pronóstico detalla que las precipitaciones estarán presentes en la mayor parte del territorio cruceño durante la semana, con variaciones según la región:

En Andrés Ibáñez y el Norte Integrado, se esperan temperaturas entre 19°C y 30°C, con lluvias moderadas a fuertes y cielos entre nublados y parcialmente despejados.

En los Valles cruceños, el termómetro bajará hasta los 10°C, con lluvias a partir del martes y ráfagas de viento superiores a los 40 km/h.

En la Cordillera, se recomienda precaución por vientos que podrían alcanzar los 60 km/h, especialmente en zonas como Cabezas y Charagua, además de precipitaciones persistentes.

En la Chiquitania, las temperaturas llegarán hasta los 34°C, con lluvias en provincias como Velasco, Guarayos, Ñuflo de Chávez y Chiquitos.

Un dato relevante es que las provincias de Ángel Sandoval y Germán Busch se mantendrán sin precipitaciones durante toda la semana, a diferencia del resto del departamento.

El calor vuelve el fin de semana

Pese a este periodo de inestabilidad, el pronóstico anticipa el retorno de las corrientes del norte durante el fin de semana, lo que provocará un ascenso de las temperaturas y el regreso del calor característico de la región.

Así, el “sur con chilchi” dará una breve tregua al clima cálido, antes de que Santa Cruz retome su habitual ambiente caluroso en los próximos días.

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