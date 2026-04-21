¡Lanzan convocatoria! Cómo postular al servicio militar voluntario: requisitos y fechas

La convocatoria está dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años que podrán realizar su instrucción en unidades de búsqueda y rescate solo los sábados. El programa ofrece formación especializada y la posibilidad de obtener la libreta militar.
21/04/2026 7:53
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El Ministerio de Defensa lanzó una convocatoria para el servicio militar voluntario en unidades de búsqueda y rescate (SAR) de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la Armada.
La principal novedad es que los jóvenes podrán cumplir con su instrucción únicamente los días sábados, una modalidad pensada para quienes estudian o trabajan y no pueden asistir de forma permanente a los cuarteles.
Dónde se realizará el servicio
El programa se implementará en 20 unidades a nivel nacional, distribuidas en distintas regiones del país, entre ellas:
La Paz
Puerto Suárez
Villa Montes
Riberalta
Formación en rescate y emergencias
Durante el proceso de instrucción, los voluntarios recibirán capacitación en:
Rescate en alta montaña
Salvamento en ríos
Atención en incendios
Operaciones de emergencia
El objetivo es formar personal preparado para responder ante accidentes y situaciones de riesgo en distintas regiones del país.
Requisitos para postular
Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:
Fotocopia de carnet de identidad
Certificado de nacimiento original
Grupo sanguíneo
Evaluación médica
Seguro de salud
Cupos disponibles y participación
El Ministerio de Defensa informó que existen más de 1.600 cupos disponibles, distribuidos entre la FAB y la Armada Boliviana.
La convocatoria está abierta a hombres y mujeres, quienes podrán integrarse a equipos de rescate a nivel nacional.
Fechas de inscripción
El proceso de reclutamiento se desarrollará en las siguientes fechas:
Inicio: 27 de abril
Finaliza: 30 de mayo de 2026
Las autoridades señalaron que, al completar el servicio, los participantes podrán obtener su libreta militar, además de formación técnica en áreas de emergencia.
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