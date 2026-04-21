¡Lanzan convocatoria! Cómo postular al servicio militar voluntario: requisitos y fechas

El Ministerio de Defensa lanzó una convocatoria para el servicio militar voluntario en unidades de búsqueda y rescate (SAR) de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) y la Armada.

La principal novedad es que los jóvenes podrán cumplir con su instrucción únicamente los días sábados, una modalidad pensada para quienes estudian o trabajan y no pueden asistir de forma permanente a los cuarteles.

Dónde se realizará el servicio

El programa se implementará en 20 unidades a nivel nacional, distribuidas en distintas regiones del país, entre ellas:

La Paz

Puerto Suárez

Villa Montes

Riberalta

Formación en rescate y emergencias

Durante el proceso de instrucción, los voluntarios recibirán capacitación en:

Rescate en alta montaña

Salvamento en ríos

Atención en incendios

Operaciones de emergencia

El objetivo es formar personal preparado para responder ante accidentes y situaciones de riesgo en distintas regiones del país.

Requisitos para postular

Los interesados deben cumplir con los siguientes requisitos:

Fotocopia de carnet de identidad

Certificado de nacimiento original

Grupo sanguíneo

Evaluación médica

Seguro de salud

Cupos disponibles y participación

El Ministerio de Defensa informó que existen más de 1.600 cupos disponibles, distribuidos entre la FAB y la Armada Boliviana.

La convocatoria está abierta a hombres y mujeres, quienes podrán integrarse a equipos de rescate a nivel nacional.

Fechas de inscripción

El proceso de reclutamiento se desarrollará en las siguientes fechas:

Inicio: 27 de abril

Finaliza: 30 de mayo de 2026

Las autoridades señalaron que, al completar el servicio, los participantes podrán obtener su libreta militar, además de formación técnica en áreas de emergencia.

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