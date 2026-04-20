Atención: el Bono PEPE suma nuevos beneficiarios y amplía el plazo de cobro

Miles de familias tendrán una nueva oportunidad para acceder al Bono PEPE luego de que el Gobierno ampliara el plazo de cobro e incorporara a más beneficiarios.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo 5605, que establece que el bono podrá cobrarse desde el 4 de mayo hasta el 19 de junio de 2026.

El pago se realizará en una sola cuota de Bs 450 para cada beneficiario habilitado.

La principal novedad es que ahora también podrán acceder al beneficio estudiantes de educación fiscal y estudiantes de convenio de centros de acogida, ampliando así el alcance del programa.

Con esta decisión, se busca llegar a más familias y brindar un apoyo económico adicional a sectores que antes no estaban incluidos.

Las autoridades recordaron que quienes todavía no cobraron el bono aún están a tiempo y recomendaron verificar si se encuentran habilitados para evitar perder el beneficio.

El Bono PEPE, que significa Programa Extraordinario de Protección y Equidad, fue creado como una medida de apoyo para fortalecer la economía de los hogares bolivianos y aliviar gastos relacionados con la educación y el cuidado de los hijos.

La ampliación del plazo genera expectativa entre miles de familias que ahora podrán acceder al pago o tendrán más tiempo para cobrarlo.

Mira la programación en Red Uno Play